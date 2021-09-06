Kırşehir'de eşi tarafından silahla vurulan kadın hastanede yaşamını yitirdi
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Kırşehir'de eşi tarafından silahla vurulan kadın hastanede yaşamını yitirdi

Kırşehir'de eşi tarafından silahla vurulan kadın hastanede yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir'de eşi tarafından 4 gün önce silahla vurularak yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kırşehir'de eşi tarafından 4 gün önce silahla vurularak yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kervansaray Mahallesi'ndeki evlerinde 2 Eylül'de kavga ettiği eşi B.Ö'nün tabancayla ateş açarak yaraladığı S.Ö, tedavi gördüğü Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay günü polis ekiplerince gözaltına alınan B.Ö. tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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