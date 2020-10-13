Kırşehir'de chandler ve Kaman-1 türlerinden yüksek ceviz verimi alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kırşehir'de chandler ve Kaman-1 türlerinden yüksek ceviz verimi alındı

13.10.2020 17:03 | Son Güncelleme: 13.10.2020 17:06
Kırşehir'de chandler ve Kaman-1 türlerinden yüksek ceviz verimi alındı

Türkiye'nin önemli ceviz üretim merkezlerinden Kırşehir'de, en fazla verim yerlide Kaman-1, yabancı çeşitlerde ise chandler ağaçlarından elde edildi.

Türkiye'nin önemli ceviz üretim merkezlerinden Kırşehir'de, en fazla verim yerlide Kaman-1, yabancı çeşitlerde ise chandler ağaçlarından elde edildi.

Kaman Ceviz Üreticileri Birliği Başkanı Arif Göçmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ince kabuğu ve lezzetiyle ünlü Kaman cevizinde ve Kırşehir genelinde eylül ayı ortasında başlayan hasadın sonuna gelindiğini söyledi.

Bahçelerde yaptıkları araştırmada verim çeşitliğini incelediklerini ifade eden Göçmen, bölgenin özelliklerine göre iki türde daha iyi verim olduğunu gözlemlediklerini dile getirdi.

Göçmen, yerli türlerde Kaman-1, yabancı türlerde ise chandler ağaçlarından daha fazla verim elde ettiklerini bildirdi.

Göçmen, "Normal boyda bir ceviz ağacından Kaman-1 ve chandler türlerinde 20-25 kilogram, diğerlerinden ise 10-15 kilogram ceviz elde ediliyor. Kabuklu Kaman-1'in iç ağırlığı 650 gram, chandler ise 500 gram civarında. Kaman-5 cevizi türler arasında en lezzetli olanı ancak soğuğa ve hastalıklara karşı dayanıklılığı fazla değil. O nedenle Kaman-5 ağacı fazla yetiştiremiyoruz. Riskli oluyor. Chandler ve Kaman-1 türleri daha fazla verim verdiği için tercih ediliyor." dedi.

Üretici Necip Dinçer de 70 dekarda yerli ve yabancı tür ceviz ağacı bulunduğunu, en fazla verimi chandler türünden aldığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Seda Sayan Sezen Aksu Mehmet Ali Erbil
Spor Vitor Hugo Erol Bulut Ozan Tufan Şenol Güneş Josef De Souza
Daha Fazla Kız Ateş Alkol İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırşehir'de chandler ve Kaman-1 türlerinden yüksek ceviz verimi alındı - Kırşehir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.10.2020 17:30:36. #1.14#
title