Kırşehir'de 64 kilogram eroin ele geçirildi
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Kırşehir'de 64 kilogram eroin ele geçirildi

Kırşehir'de polisin düzenlediği operasyonda bir kamyonette 64 kilogram eroin ele geçirildi.

27.12.2019 13:23 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:34
Kırşehir'de 64 kilogram eroin ele geçirildi

'de polisin düzenlediği operasyonda bir kamyonette 64 kilogram eroin ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, İstanbul'a uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı bilgisiyle başlattığı teknik takip sonucu Kırşehir-Kayseri kara yolu Gölhisar Mahallesi yakınında kamyoneti durdurdu. Narkotik dedektör köpeği "Çine"nin sunduğu destekle yapılan aramada kasanın tabanındaki özel bölmelere gizlenmiş 64 kilogram eroin ele geçirildi.


Gözaltına alınan sürücü A.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA
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