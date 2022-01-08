Kırşehir'de 22 Yaş Altı Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası başladı

KIRŞEHİR (AA) - Türkiye Boks Federasyonunun 2022 yılı faaliyet programında yer alan 22 Yaş Altı Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Kırşehir'de başladı.

Kırşehir Spor Salonu'ndaki açılış töreninde konuşan Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Kırşehir'de gençlerin boks sporuna olan ilgisini bildikleri için şampiyonayı burada düzenlediklerini söyledi.

Sporculara başarı dileyen Gözgeç, 2024 Yaz Olimpiyatları'nda başarılı olunması için bu şampiyonaya çok önem verdiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kendilerine 2024 Yaz Olimpiyatları'nı hedef gösterdiğini vurgulayan Gözgeç, "Bu olimpiyatlarda başarılı olmamız ve daha fazla madalya almamız için Kırşehir'deki bu şampiyonanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü buradan çıkacak arkadaşlarımız aynı zamanda milli takımda görev alacak ve birçoğu 2024 Yaz Olimpiyatları'nda mücadele edecek." diye konuştu.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın da şampiyonanın Kırşehir'de düzenlenmesinin gençlerin boks sporunu sevmelerine katkı sunacağını dile getirdi.

Milli sporcuların uluslararası yarışmalarda elde ettiği başarıların milletin göğsünü kabarttığını aktaran Akın, şunları kaydetti:

"Yüksek seviyede güç, hız, çeviklik, dayanıklılık ve el-göz koordinasyonu gerektiren boks sporunun yaygınlaşması ve ülkemizi uluslararası düzeyde temsil edecek sporcuların yetişmesi amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Türkiye Boks Federasyonumuzun gösterdiği özverili çalışmalar bizler için çok kıymetlidir. Kırşehir'de de her yaştan insanımızın özellikle de gençlerimizin spora yönlendirilmesi, konuyla ilgili tesis ve hizmetlerin arttırılması ve ilimizin spor alanında öncü kentlerden biri olması için çalışmalarımız sürmektedir."

Türkiye Boks Federasyonu Kırşehir İl Temsilcisi Zafer Çam ise 14 Ocak'a kadar sürecek şampiyonada 19-22 yaş aralığındaki sporcuların eleme usulüyle karşılaşma yapacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından müsabakalar başladı.

AA / Abdullah Yıldız - Spor Haberleri

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