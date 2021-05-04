Kırşehir Belediyespor, Play-Off oynamayı garantiledi

2. Ligde mücadele veren Kırşehir Belediyespor, 1. Lig için play-off oynamayı garantiledi.

2. Ligde mücadele veren Kırşehir Belediyespor, 1. Lig için play-off oynamayı garantiledi.

Kulüp Başkanı Mustafa Bulut, play off heyecanını şehirle paylaştıklarını belirttiği açıklamasında; "Teknik Ekibimizi, oyuncularımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Yüreklerine, ayaklarına sağlık" dedi.

Kentin takımı desteklediğinden dolayı mutlu olduklarını kaydeden Bulut, "Yönetime geldiğimiz günden bu yana maddi manevi desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'na ve Vali İbrahim Akın beyefendilere de verdikleri desteklerden dolayı şükranlarımızı sunuyorum. Taşın altına elini değil gövdesini koyan kıymetli vefakar ve cefakar yönetim kurulu ve Kırşehir halkına teşekkür ediyorum. Başarı her oyuncumuzla birlikte şehrin başarısıdır" diye konuştu.

Kulübün zaman zaman maddi imkansızlıklarda yaşadığını dile getiren Başkan Bulut, "Bildiğiniz gibi belediyemiz haricinde takımımıza maddi anlamda destek olan kurum veya kuruluş yok. Bu yüzden maddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bu güne kadar çeşitli kampanyalar düzenledik ancak istediğimiz maddi desteği alamadık. Play-off maçlarında maddi sıkıntı yaşamamız halinde rakip takımlar ile mücadele etmemiz zorlaşacak. Bu yüzden maçlar öncesinde takımımızın moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak ve oyuncularımızın sadece maçlara odaklanabilmeleri adına destekleriniz son derece önemli olacaktır. Artık bu takıma şehrin çok daha fazla sahip çıkması gerekiyor" ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı