Kırşehir Belediyespor'da antrenör ve altyapı koordinatörü istifa etti - Haberler
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Kırşehir Belediyespor'da antrenör ve altyapı koordinatörü istifa etti

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kırşehir Belediyespor'da antrenör ve altyapı koordinatörü istifa etti

Kırşehir Belediyespor'da antrenör ve altyapı koordinatörü eksikliklerin giderilmediğini gerekçe göstererek istifa etti.

Kırşehir Belediyespor'da antrenör ve altyapı koordinatörü eksikliklerin giderilmediğini gerekçe göstererek istifa etti.

Yeşil beyazlı takımın alt yapısında görevli olan antrenör ve altyapı sorumlusu Abdurrahman Cem, sosyal medya hesabı üzerinden istifa ettiğini açıkladı. İlgisizlik ve malzeme eksikliklerinin giderilmemesini istifasına gerekçe gösteren Cem açıklamasında; "Altyapı çalışmalarımızı ekip olarak bırakmak zorunda kaldık. Çok kapsamlı nedenlerle istifa ediyoruz. Altyapıya ciddi önem verileceğini düşünerek görev almıştım. Kırşehir Belediyespor takımının da geleceği diye düşünmüştüm. Ancak tam bir hüsran umarım herkes için hayırlı olur" diye açıklamada bulundu. - KIRŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Spor

Kırşehir Belediyespor, Abdurrahman Cem, İstifa, Medya, Spor, Haberler

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