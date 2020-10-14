Kırmızı kart gören Burak Yılmaz'a sosyal medyada tepki yağdı
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Kırmızı kart gören Burak Yılmaz'a sosyal medyada tepki yağdı

14.10.2020 23:57 | Son Güncelleme: 15.10.2020 00:08

Türkiye'nin Sırbistan ile 2-2 berabere kaldığı maçın son dakikasında kırmızı kart gören Burak Yılmaz'a futbolseverler, sosyal medyadan büyük tepki gösterdi.

Milliler, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Sırbistan ile evinde 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın son dakikasında rakibine sert giren Burak Yılmaz, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek ay yıldızlıları 10 kişi bıraktı.

Karşılaşma sonrasında milli futbolcuya sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Burak Yılmaz hakkında "Milli takımda Burak Yılmaz izlemek vücudumda kalıcı hasarlara neden oluyor" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kırmızı kart gören Burak Yılmaz'a sosyal medyada tepki yağdı

"KREDİSİ HİÇ BİTMİYOR"

Bir taraftar ise milli futbolcuyla ilgili, "Milli Takım'da Burak Yılmaz'ın kredisi hiç bitmiyor. Çok ilginç çok" yorumunda bulundu.

Kırmızı kart gören Burak Yılmaz'a sosyal medyada tepki yağdı
Kırmızı kart gören Burak Yılmaz'a sosyal medyada tepki yağdı

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Haber Yorumları (1)
VEYSEL: milli takımın en önemli eksikliği forvet yani sağlam bir golcü
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