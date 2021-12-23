Kırmızı ışıkta geçen tır panelvan aracı biçti: 2 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 11.00 sularında Yalı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail T idaresindeki 67 SN 043 plakalı Renault marka panelvan araç, kavşağa yaklaştığında yeşil ışığın yanmasıyla Ereğli istikametine doğru harekete geçti. Bu sırada Akçakoca'dan Ereğli istikametine seyreden Ozay A. idaresindeki 67 LM 554 plakalı tır kırmızı ışık ihlali yaparak kavşaktan sağ yöne geçmeye çalışan aracı adeta biçti.

Çarpmanın şiddetiyle panelvan araç metrelerce savrulup yol kenarında durabildi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden tır ise ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan sürücü İsmail T. ile eşi Fatma T.'yi sıkıştıkları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavi edilmek üzere ambulanslarla Ereğli'de bulunan özel hastaneye kaldırdı. Kapanan yol araçların kaza yerinden kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.