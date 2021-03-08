Kırmızı bölgede yer alan Sakarya'da oturma alanları şeritlerle kapatılıyor
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Kırmızı bölgede yer alan Sakarya'da oturma alanları şeritlerle kapatılıyor

08.03.2021 18:44 | Son Güncelleme: 08.03.2021 18:49
Kırmızı bölgede yer alan Sakarya'da oturma alanları şeritlerle kapatılıyor

Korona virüs risk haritasında kırmızı renkle işaretlenen 'yüksek riskli iller' arasında yer alan Sakarya'da şehir merkezinde bulunan banklar şeritlerle kapatılıyor.

Korona virüs risk haritasında kırmızı renkle işaretlenen 'yüksek riskli iller' arasında yer alan Sakarya'da şehir merkezinde bulunan banklar şeritlerle kapatılıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ilin kırmızı bölgede yer alması nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan korona virüs tedbirleri kapsamında oturma alanlarındaki bankları şerit ile kapatmak üzere harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi ekipleri şehir merkezinde bulunan bankları şeritlerle kapatmaya başlarken, çalışmaların tüm il genelinde ilçe belediyeleri marifetiyle sürdürüleceği ifade edildi. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, zaruri olmadıkça dışarı çıkılmaması ve evde kalınması gerektiği dile getirildi. - SAKARYA

Kırmızı bölgede yer alan Sakarya'da oturma alanları şeritlerle kapatılıyor
Kırmızı bölgede yer alan Sakarya'da oturma alanları şeritlerle kapatılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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