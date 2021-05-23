Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin seyircisiz düzenlenecek olması başpehlivanlara buruk sevinç yaşattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin seyircisiz düzenlenecek olması başpehlivanlara buruk sevinç yaşattı

Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Spor

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında düzenlenecek olması, başpehlivanları sevindirdi.

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında düzenlenecek olması, başpehlivanları sevindirdi.

Kırkpınar başpehlivanlarından Mehmet Yeşil Yeşil, Recep Kara ve Serhat Balcı, yaşanan sürece ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

2009 ile 2010'un Kırkpınar başpehlivanı olan Mehmet Yeşil Yeşil, organizasyona çok az bir süre kaldığını söyledi.

Tüm spor branşlarındaki sporcular gibi pehlivanların da bu süreçten olumsuz etkilendiğini aktaran Mehmet Yeşil Yeşil, çoğu zaman evde antrenman yapmak zorunda kaldıklarını vurguladı.

Güreşlerin seyircisiz yapılacak olmasının pehlivanlar için büyük dezavantaj olduğunu vurgulayan Mehmet Yeşil Yeşil, "Seyircisiz güreşmek pehlivanlar için en büyük handikap, ne olur ne biter bilemiyoruz. Seyirci, pehlivanları motive ediyordu. Futbol ve diğer branşlar alışık seyircisiz oynamaya ama yağlı güreşler için çok zor olacak." diye konuştu.

Recep Kara: "Her şeye rağmen Kırkpınar'ın yapılacak olması sevindirici"

2004, 2007, 2008, 2016 yılları Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Ordulu Recep Kara ise asırlık geleneğin yaşatılacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, salgının bir an önce bitmesini ve herkesin normal hayata dönmesini diledi.

Kırkpınar'ın seyircisiz yapılacak olmasının sporcuları olumsuz etkileyeceğini düşündüğünü belirten Recep Kara, "Yıl boyunca Kırkpınar'a hazırlandık ama seyircisiz yapılması kararı iyi olmadı. Bir an önce aşılar yapılsın da az da olsa seyirci alınsın, daha iyi olur. Ama her şeye rağmen Kırkpınar'ın yapılacak olması sevindirici." ifadelerini kullandı.

Serhat Balcı ise Kırkpınar'ının tüm pehlivanlara hayırlı olmasını diledi.

Yıl içinde yaptıkları çalışmalarla Kırkpınar'a hazır duruma geldiklerini aktaran Serhat Balcı, alınan kararın seyircisiz de olsa memnuniyet verici olduğunu vurguladı.

İlk defa Kırkpınar'ın seyircisiz yapılacağını kaydeden Serhat Balcı, "Bakalım seyircisiz Kırkpınar nasıl olacak? Tüm pehlivanlara hayırlı olsun. Bir sene yapılmadı, çok üzüldük. Hiç yapılmamasından iyidir bu karar. Oradaki atmosferi oluşturan seyirciydi. Bize de değişik bir tecrübe olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Başpehlivanlardan Fatih Atlı da koronavirüs salgınının en kısa sürede bitmesini dileyerek, seyircisiz olmasına rağmen güreşlerin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 2-4 Temmuz tarihlerinde Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenecek.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin seyircisiz düzenlenecek olması başpehlivanlara buruk sevinç yaşattı
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin seyircisiz düzenlenecek olması başpehlivanlara buruk sevinç yaşattı
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin seyircisiz düzenlenecek olması başpehlivanlara buruk sevinç yaşattı
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin seyircisiz düzenlenecek olması başpehlivanlara buruk sevinç yaşattı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Volkan Bozkır Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Demet Akalın Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Burak Yılmaz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin seyircisiz düzenlenecek olması başpehlivanlara buruk sevinç yaşattı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.05.2021 13:13:05. #1.13#

title