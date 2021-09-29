Kırkpınar'ın efsane başpehlivanı Kel Aliço, adının verildiği köyde anıldı - Haberler
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Kırkpınar'ın efsane başpehlivanı Kel Aliço, adının verildiği köyde anıldı

AA / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 27 kez üst üste başpehlivan olan Kel Aliço, Edirne'nin İpsala ilçesinde adının verildiği köyde anıldı.

EDİRNE (AA) - Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 27 kez üst üste başpehlivan olan Kel Aliço, Edirne'nin İpsala ilçesinde adının verildiği köyde anıldı.

Merhum güreş ağası İbrahim Girgin anısına gerçekleştirilecek "Kel Aliço Pehlivanı Anma Yağlı Güreşleri" öncesi Aliçopehlivan köyünün meydanında yer alan pehlivanın heykeli önünde tören düzenlendi.

Davul zurna ekibi güreş havaları çalarken, cazgırlar da maniler okudu.

Ardından Kel Aliço ve merhum güreş ağası İbrahim Girgin'in kabrinin yer aldığı köy mezarlığına gidildi.

Kel Aliço Pehlivan ve güreş ağası İbrahim Girgin'in mezarı başında dua okundu.

İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, törenin ardından AA muhabirine, köyün adını Türk tarihinin en büyük güreşçilerinden Aliço Pehlivan'dan aldığını söyledi.

1990 yılında köyün isminin Aliço Pehlivan olarak değiştirildiğini anlatan Güngör, "Amacımız Türk güreşini Türkiye'ye yaymak. Aliço Pehlivanı, İpsala'yı ve Aliço Pehlivan'ın öyküsünü tüm Türkiye'ye anlatmaktır. Geleneksel yağlı güreşlerimiz her yıl yapılıyordu. Geçen yıl pandemi yasakları nedeniyle yapamamıştık. Yağlı güreşlerimiz 14.00'te başlayacak, tüm güreşseveleri İpsala'ya bekliyoruz." dedi.

İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal da merhum güreş ağası İbrahim Girgin'in Kel Aliço Güreşleri'nin düzenlenmesi için mücadeleler verdiğini belirterek, "İbrahim Girgin anısına bu güreşleri yılın belli bir gününde federasyondan gün alarak standartlaştırmaya çalışacağız. Onun ruhunu yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Allah nur içinde yatırsın. Herkesi güreşlerimize bekliyoruz." diye konuştu.

Kel Aliço Pehlivanı Anma Yağlı Güreşleri Ağası Necmi Sezer ise 13 boyda yaklaşık 300 pehlivanın güreşlerde mücadele edeceğini dile getirdi.

54 başpehlivanın çayıra çıkacağını aktaran Sezer, tüm güreşseverleri İpsala'ya davet etti.

Kırkpınar'ın efsane başpehlivanı Kel Aliço, adının verildiği köyde anıldı

Kırkpınar'ın efsane başpehlivanı Kel Aliço, adının verildiği köyde anıldı

Kırkpınar'ın efsane başpehlivanı Kel Aliço, adının verildiği köyde anıldı

Kırkpınar'ın efsane başpehlivanı Kel Aliço, adının verildiği köyde anıldı

Kırkpınar'ın efsane başpehlivanı Kel Aliço, adının verildiği köyde anıldı
AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kırkpınar'ın efsane başpehlivanı Kel Aliço, adının verildiği köyde anıldı - Haberler
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