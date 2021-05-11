Kırklarelispor'un gözü 1. Lig'de
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Kırklarelispor'un gözü 1. Lig'de

Kırklarelispor'un gözü 1. Lig'de
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Spor

Misli.com 2. Lig play-off karşılaşmalarında mücadele edecek Kırklarelispor, 1. Lig hesaplarını yapıyor.

Misli.com 2. Lig play-off karşılaşmalarında mücadele edecek Kırklarelispor, 1. Lig hesaplarını yapıyor.

Ligi 70 puanla dördüncü sırada tamamlayan yeşil-beyazlı ekip, TFF 1. Lig yolunda yarın play-off çeyrek final ilk maçına çıkacak.

Kırşehir Belediyespor ile Kırklareli Atatürk Stadı'nda karşılaşacak olan Kırklarelispor, rakibini mağlup etmenin hesaplarını yapıyor.

Atatürk Stadı'nda teknik direktör Bilgin Erdem yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda, yeşil-beyazlılar çift kale maç yaptı. Antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.

Erdem, antrenmanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, play-off karşılaşmalarında mücadele edecek olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Adım adım play-off hedeflerine ulaştıklarını ifade eden Erdem, hedeflerinin 1. Lig olduğunu belirtti.

Başarılarını artık taçlandırmak istediklerini anlatan Erdem, "Hiçbir şey imkansız değil, biliyorsunuz. Biz mucizeleri, imkansızlıkları başardık. Umutluyuz, 1. Lig'i istiyoruz. Heyecanımız çok yüksek." dedi.

Uzun yıllar 2. Lig'te mücadele ettiklerini ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çok önemli bir başarıya imza attıklarını anımsatan Erdem, bu yıl da yeni bir başarı elde ettiklerini kaydetti.

Bu başarının mutluluğunu takımında, şehrinde yaşadığını dile getiren Erdem, şöyle devam etti:

"Play-off maçları zordur. Esas iş şimdi başlıyor. Takımların kaliteleri güçleri bu maçlarda ortaya çıkıyor. Kalitemizi play-off karşılaşmalarında göstereceğiz. İnananlar kazanır, bu iş parayla pulla olmaz biz inandık ve başaracağız. Biz bunu zaten yıllardır ispatladık. Koşan, savaşan inanan başarıyor. Biz de en iyi şekilde mücadele edeceğiz."

Erdem, Kırşehir Belediyespor maçından iyi bir sonuç almak istediklerini sözlerine ekledi.

Futbolculardan Yunus Emre Yalçın ise hedeflerine adım adım ilerlediklerini belirtti.

Play-off karşılaşmalarında başarılı olarak 1. Lig'e çıkacaklarına inandıklarını dile getiren Yalçın, "Biz bu havayı yakaladık. Herkes inandı mücadelesini verdi ve vermeye devam edecek. Takımı buraya kadar getirdik, bundan sonrada bırakmayacağız. Sahada son dakikaya kadar mücadele edeceğiz. Bu şehre bu başarıyı hediye etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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