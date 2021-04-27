Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinde incelemelerde bulundu.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinde incelemelerde bulundu.

Bilgin, ilk olarak turizm alanında yapılan yatırımları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Turizme alanında yapılan çalışmalara önem verdikleri ifade eden Bilgin, Kırklareli'nin son yıllarda parlayan bir yıldız haline geldiğini söyledi.

Ardından Bilgin, Yaşlı Bakım Merkezi inşaatında incelemelerde bulunarak, beldedeki şehit ailelerini ziyaret etti.

Milletvekili Minsolmaz'dan Vali Bilgin'e ziyaret

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz'ı makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Bilgin, Minsolmaz ile bir süre sohbet ederek, kentte devam eden çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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