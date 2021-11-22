Kırklareli'nde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı
AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı.
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı.
Ovacık köyünde İsmail D. yönetimindeki 59 YS 405 plakalı otomobile hemzemin geçitten geçtiği esnada tren çarptı.
Yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobildeki sürücü, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılarak Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri, bölgede yangın riskine karşı önlem aldı.