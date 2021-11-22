Kırklareli'nde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırklareli'nde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı.

Ovacık köyünde İsmail D. yönetimindeki 59 YS 405 plakalı otomobile hemzemin geçitten geçtiği esnada tren çarptı.

Yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobildeki sürücü, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılarak Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, bölgede yangın riskine karşı önlem aldı.

Kırklareli'nde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı

Kırklareli'nde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title