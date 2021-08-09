Kırklareli DSYB'de Ali Dermenci güven tazeledi
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Kırklareli DSYB'de Ali Dermenci güven tazeledi

Kırklareli DSYB'de Ali Dermenci güven tazeledi
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Kırklareli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanlığına (DSYB) yeniden Ali Dermenci seçildi.

Kırklareli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanlığına (DSYB) yeniden Ali Dermenci seçildi.

Kırklareli kapalı pazar yerinde gerçekleştirilen genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Şeref Saykur divan başkanlığında gerçekleştirilen genel kurula, AK Parti Milletvekili Selahattin Minsolmaz, CHP Milletvekili Vecdi Gündoğdu siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve birlik üyeleri katıldı.

Genel kurulda, faaliyet raporları ve mali tabloların okunarak oylama yapıldı.

Tek liste ile açık oylama yöntemiyle yapılan seçimde, Ali Dermenci oy birliği ile yeniden birlik başkanlığına seçildi.

Dermenci, konuşmasında, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Birlik olarak birçok güzel faaliyet yaptıklarını ifade eden Dermenci, kentte besiciliğin artması ve daha fazla değer kazanması için çalıştıklarını belirtti.

Dermenci, yeni yönetim ile daha güzel çalışmalar yapmaya gayret göstereceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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