Kırıkkale'de riskli yolcu taşıyan otobüsteki tüm yolculara Kovid-19 testi yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kırıkkale'de riskli yolcu taşıyan otobüsteki tüm yolculara Kovid-19 testi yapıldı

13.02.2021 07:13 | Son Güncelleme: 13.02.2021 07:16
Kırıkkale'de riskli yolcu taşıyan otobüsteki tüm yolculara Kovid-19 testi yapıldı

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde bir yolcu otobüsünde HES kodu sorgulamasında 2 yolcunun durumunun riskli olduğunun tespit edilmesi üzerine Kırıkkale Valiliği Salgın Denetim Merkezince otobüsteki tüm yolcular Kovid-19 testinin ardından karantinaya alındı.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde bir yolcu otobüsünde HES kodu sorgulamasında 2 yolcunun durumunun riskli olduğunun tespit edilmesi üzerine Kırıkkale Valiliği Salgın Denetim Merkezince otobüsteki tüm yolcular Kovid-19 testinin ardından karantinaya alındı.

Balışeyh İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale-Samsun kara yolu üzerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaptıkları denetimler sırasında Resul Özdemir idaresindeki 08 DD 900 plakalı yolcu otobüsünü durdurdu.

Ekipler, otobüste yaptığı HES kodu sorgulamasında 2 yolcunun durumunun riskli olduğunu belirledi.

Jandarma ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri refakatinde Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine getirilen otobüsteki 29'u yolcu 31 kişiye Kovid-19 testi yapıldı.

Hastanedeki işlemlerinin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurduna getirilen vatandaşların, test sonuçları çıkana kadar yurtta kalacağı öğrenildi.

Öte yandan, durumları riskli çıkan 2 yolcu ve otobüs firmasına da 4 bin 50'şer lira para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar Erol Büyükburç İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Cüneyt Çakır Ünal Karaman İrfan Can Kahveci Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Türk Uzay Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırıkkale'de riskli yolcu taşıyan otobüsteki tüm yolculara Kovid-19 testi yapıldı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.2.2021 07:17:51. #1.15#
title