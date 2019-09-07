Kırıkkale'de düğünde silahlı kavga: 5 yaralı

07.09.2019 16:08

Kırıkkale'de bir düğünde çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.



Merkeze bağlı Ahılı köyündeki bir düğünde iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.B, E.Ö, A.D, Y.K. ve M.U. silahla açılan ateşle yaralandı.



İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yüksek İhtisas hastanelerine kaldırıldı.



Jandarma ekipleri, olayla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, merkez bağlı Ahılı köyünde bir düğün sonrası ilerleyen saatlerde aşırı alkol alan iki grup arasında tartışma çıktığı belirtildi.

Kavgaya karışanların rastgele ateş etmesi üzerine 5 kişinin hafif şekilde yaralandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Jandarma ekiplerince olaya hemen müdahale edilmiş, olaya karışan 5 şahıs hakkında Cumhuriyet Savcılığınca adli, düğün sahibi ve köy muhtarı hakkında ise Valiliğimizce idari işlem başlatılmıştır. Sorumsuzca davranışlarıyla ilimizin adına leke düşüren bu tür şahıslara asla müsamaha gösterilmeyecek ve benzeri olayların meydana gelmemesi için alınan idari ve kolluk tedbirleri gözden geçirilerek önlemler arttırılacaktır. Güzel ilimizin örnek uygulama ve projelerle gündeme gelmesi hepimizin ortak sorumluluğudur. Lütfen daha duyarlı davranarak bu tür olaylara müsaade etmeyelim, yaralanan ve giden her can bizim canımız."

Kaynak: AA