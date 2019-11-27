Kırıkkale'de Dinek Yöresel Ürünler ve Gastronomi Merkezi açıldı

27.11.2019 18:04 | Son Güncelleme: 27.11.2019 18:04

Kırıkkale'nin yöresel ürünlerinin tanıtılacağı Dinek Yöresel Ürünler ve Gastronomi Merkezi, Keskin ilçesinde açıldı.

Kırıkkale Valisi Yunus Vali Sezer, Cumhuriyet Meydanı'ndaki açılışta yaptığı konuşmada, merkezin bundan sonra gururla bahsedecekleri yerlerden birisi olacağını söyledi.

Keskin'in çok eski bir tarihinin olduğunu ve tarihini okudukça etkilendiğini dile getiren Sezer, "Burası bir medeniyet merkezi, kadim bir şehir. Bütün bölgeyi etkileyen bir yer. Bizler geleceği yaşatmamız lazım. Biz Keskin'in sokaklarını gezerken hayaller kuruyoruz. Keskin neden Beypazarı gibi bütün insanların akın ettiği bir yer olmasın. İnşallah kısa sürede Keskin, Türkiye'nin ender turizm merkezlerinden biri olur." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Keskin Kaymakamı Tekin Erdemir, Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım ve davetliler, Dinek Yöresel Ürünler ve Gastronomi Merkezi'nin açılışını yaptı.

Vali Sezer ve beraberindekiler, daha sonra Keskin Gençlik Merkezi'nin açılışını yaparak, Keskin Sporla Coşuyor Projesi'nin startını verdi.

Kaymakamlığı da ziyaret eden Sezer, ilçe değerlendirme toplantısında il genel meclis üyeleri ile köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Kaynak: AA