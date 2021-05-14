- Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti

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- Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve heyetini kabul etti.

- Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti

BİŞKEK - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve heyetini kabul etti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, başkent Bişkek'e gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabulde Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Omuraliyev, TOBB Başkan Yardımcısı İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arif Parmaksız, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, Gaziantep SO Meclis Başkanı Adil S. Konukoğlu, AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Mustafa Bayburtlu, TOBB Uzman/ Türk TSO Genel Sekreteri Adem Kula, TOBB Uzman Yardımcısı Yücel Burak Tatlı da hazır bulundu.

Hisarcıklıoğlu kabulde gerçekleştirdiği konuşmada, Kırgızistan'ın geliştirilmesi için sanayi potansiyelin artırılması gerektiğini söyledi. Kırgızistan Sanayi Odasının faaliyetinde reformların yapılması gerektiğinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, iş dünyası ile çalışma mekanizmasının iyileştirilmesinde tecrübe paylaşmaya hazır olduklarını dile getirdi.

"Türkiye, Kırgızistan'ın önemli ticari ve ekonomik ortaklarından"

Caparov, kabulde gerçekleştirdiği konuşmada Kırgızistan'daki Türk yatırımcıların girişim ve projelerini desteklediklerini belirterek, ülkede yatırım ortamının iyileştirilmesine büyük önem verdiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Caparov, sanayi, tarım, hafif sanayi, hidro enerji, turizm, madencilik ve diğer sektörlerinin geliştirilmesine yönelik karşılıklı çıkar teşkil eden projelere odaklandıklarını işaret etti.

Küresel salgın nedeniyle ikili ticaret hacmindeki olumsuz dinamiğe rağmen Türkiye'nin Kırgızistan'ın önemli ticari ve ekonomik ortaklarından olduğunu dile getiren Caparov, Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkarılması için tarafların tüm çabayı sarf edeceklerine inandığını kaydetti. Caparov, Temmuz'da yapılacak Kırgız-Türk İş Forumuna, Türk iş dünyasını aktif bir şekilde katılmaya ülkenin farklı sektörlerine yatırım yapmaya çağırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİİA RAİMBEKOVA