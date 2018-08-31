Kırgızistan, Bağımsızlığının 27'nci Yıldönümünü Kutluyor

Sovyetlerden ayrılıp 31 Ağustos 1991'de bağımsızlığını elde eden Kırgızistan, bugün bağımsızlığının 27. yıldönümünü kutluyor.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Ala-Too Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Kırgız halkına sağlık, mutluluk ve başarılar dileyen Bişkek Belediye Başkanı Aziz Surakmatov, başkentteki etkinlikleri başlattı.

Kırgızistan'ın milli marşıyla başlayan etkinlikte başta Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov olmak üzere ülke yetkilileri, 2. Dünya Savaşı'nın gazileri, Kırgızistan'daki Nisan Devrimi'nin kahramanları ve 2018 Asya Oyunları'nın sporcuları hazır bulundu.

"Özgürlük kolay elde edilmedi"

Tebrik konuşması yapan Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov, Kırgızistan halkının Bağımsızlık Günü'nü kutladı. Konuşması sırasında, Kırgız halkının bağımsızlık yolunda hedefe ulaşmak için asırlar sürdüğünü sözlerine ekleyen Ceenbekov, özgürlüğün kolayca elde edilmediğine vurgu yaptı. Ceenbekov, "Halkımızın birçok oğlanı ile kızı bağımsızlığa ulaşabilmek için hayatlarını feda etti. Özgürlük, nesilden nesile aktarılan paha biçilemez bir mülk haline geldi" ifadelerini kullandı.

Kırgız ve Rus dilinde konuşma gerçekleştiren Kırgızistan lideri Ceenbekov, Kırgız halkına mutluluk ve refah diledi.

Kırgızistan'da 2018'in Bölgesel Kalkınma Yılı ilan edilmesiyle başkentte gerçekleştirilen etkinliğe ülkedeki Çüy, Talas, Isık-Göl, Oş, Narın, Celal-Abad ve Narın'a adanan konser eşlik etti.

Etkinlik çerçevesinde başkent Bişkek'te spor yarışmalarının yapılması ve Bişkek saatiyle 19.00'da Kırgız pop şarkıcılarının katılımıyla konser düzenlenmesi bekleniyor. - BİŞKEK