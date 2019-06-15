Kırgız kadınlar ülkenin ilk uydusunu inşa ederek ön yargıları yıkmak istiyor

Orta Osya ülkesi Kırgızistan'da yaşları 14 ile 24 arasında değişin kadınlar, ülkenin ilk uydusunu inşa ediyor. Projeyi yürüten ekip bu sayede ülkedeki kadın imajını da değiştirmeye talip.

Başkent Bişkek'te sürdürülen çalışmalarda yer alan 23 yaşındaki Kızjibek Batirkanova, "Ülkenin ilk uydusunu yaptığımız için çok gurur duyuyorum. Bu programı diğer kızları da güçlendirmek için yapıyorum. Cinsiyetiniz, hayatta ne yapacağınızı belirlemek zorunda değil." şeklinde konuştu. Euronews.com'da Görüntüle