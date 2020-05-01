Kiraz pazarına talep artınca yeni alan yapıldı

Kiraz pazarına talep artınca yeni alan yapıldı Kuzey yarımkürenin ilk kiraz hasadının yapıldığı Manisa'da, Şehzadeler Belediyesi tarafından yapılan Kiraz Pazarına talep artınca pazar alanı bin metrekare daha genişletildi Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Sancaklıbozköy...

Kiraz pazarına talep artınca yeni alan yapıldı

Kuzey yarımkürenin ilk kiraz hasadının yapıldığı Manisa'da, Şehzadeler Belediyesi tarafından yapılan Kiraz Pazarına talep artınca pazar alanı bin metrekare daha genişletildi

MANİSA - Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Sancaklıbozköy Mahallesinde bulunan ve dünyanın dört bir yanına kiraz ihracatı gerçekleştirilen Kiraz Pazarında çiftçi ve tüccarların talebi ile yeni yapılan bin metrekarelik kapalı alanda incelemelerde bulundu. Kiraz pazarı projesinin Türkiye'de sayılı bir proje olduğunu ifade eden Başkan Çelik, üretici ve tüccarların rahatlıkla ticaret yapması için büyük bir özveri ile çalıştıklarını belirtti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, kiraz satış hareketliliğinin başladığı Kiraz Pazarında incelemelerde bulundu. İncelemeler esnasında Başkan Çelik'e Başkan Yardımcıları Atilla Efendioğlu, Mehmet Kavas ve Bilal Demir de eşlik etti.

Kiraz Pazarında faaliyet gösteren çiftçi ve tüccarların isteği üzerine kısa süre önce çalışmalara başlayarak yapımı tamamlanana bin metrekarelik kapalı alım satım alanı inceleyen Başkan Çelik "Bilindiği gibi dünyada kuzey yarımkürenin ilk kirazı Şehzadeler ilçemizde üretiliyor. Bu yılda yılın ilk kiraz hasadı yapıldı. Şehzadelerimize kazandırmış olduğumuz bu Kiraz Pazarı örnek bir projedir. Şehzadeler Belediyesi olarak biz üreticilerimize destek olabilmek için taşın altına elimizi koyarak böylesine güzel bir projeyi hayata geçirdik. Çiftçilerimizin ürettiği binlerce ton kiraz bu pazarda tüccarlar tarafından alınarak dünyanın 4 bir yanına ihraç ediliyor. Kiraz pazarımız faaliyete geçip tam kapasite hizmet verdikten sonra artan talep karşısında yeni bir alana daha ihtiyaç oldu. Bu noktada çiftçilerimiz ve tüccarlarımızın bizden alım satımların rahatlıkla yapılabileceği bir alanın olması gerektiği talepleri oldu. Bizde bu noktada hemen bir proje geliştirerek bin metrekarelik bir alanı kapalı hale getirip çiftçi ve tüccarlarımızın hizmetine sunduk. İnşallah bundan sonra da alış veriş işlemleri bu kapalı alan altında daha sağlıklı bir şekilde sürecek. Biz bir tarım ilçe olan Şehzadelerimizde tarımı çok önemsiyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar 4 bin kilometrenin üzerinde malzemeli ve malzemesiz ovayolu bakımı gerçekleştirdik. Çiftçilerimiz olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için 2 tane hava tahmin ve erken uyarı sistemi kurduk. Çiftçilerimizin teknolojiyi daha yakından takip edebilmesi için düzenlenen tarım fuarlarına çiftçilerimizi götürdük. Bugün bu alanda yapmış olduğumuz kapalı yer ile birlikte Kiraz Pazarımız daha da cazip bir hale gelmiş oldu. Bereketli bir sezon olmasını diliyorum" dedi.

Geçtiğimiz sezonlarda çarşı içerisinde küçük dükkanlarda sağlıksız koşullarda kiraz alım satımı yapıldığı ifade eden Sancaklıbozköy Mahalle Muhtarı Kadir Dalgın, Kiraz Pazarı sayesinde alım satımın çok daha güzel bir şekilde yapıldığını belirterek Başkan Çelik'e teşekkür etti. Başkan Çelik ve beraberindeki heyet daha sonra Kiraz Pazarında bulunan tüccarlar ve çalışanları ziyaret ederek hayırlı işler diledi.

Kaynak: İHA