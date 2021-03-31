Esnaf için kira, gelir ve ciro kaybı desteğine başvuru süresi uzatıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve yeme içme sektörü için yapılan desteklere ilişkin açıklamalarda bulundu. Kira ve gelir kaybı desteği ile ciro kaybı desteklerinde başvuru süresinin uzatıldığını duyuran Pekcan, "Başvuruda bulunamayan esnaflarımız ile işletmelerimiz 30 Nisan 2021 tarihi saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecekler." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlara getirilen kira ve gelir kaybı destekleri ile yiyecek ve içecek sektörüne getirilen ciro kaybı desteği için başvuru süresinin uzatıldığını duyurdu. Sosyal medyadan açıklama yapan Pekcan, başvuru süresinin 30 Nisan gün sonunda biteceğini söyledi.

Pekcan konu hakkında şunları söyledi:

"Esnaf ve sanatkârlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik kira ve gelir kaybı destekleri ile yiyecek içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelerimize yönelik ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini, esnaf ve işletmelerimizin hak kaybına uğramamaları için uzattık.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN

Desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan fakat çeşitli sebeplerle başvuruda bulunamayan esnaflarımız ile işletmelerimiz 30 Nisan 2021 tarihi saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecekler. Hayırlı olsun."