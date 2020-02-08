KİPTAŞ, riskli raporlu mülk sahipleri için 272 konutu satışa sunacak
Çatalca, Silivri, Tuzla, Zeytinburnu, 5. Levent ve Başakşehir'de bulunan 83 ile 166 metrekare arasında değişen büyüklüklerdeki evler, 185 bin liradan başlayan fiyatlarla 17 Şubat'tan itibaren satışa çıkarılacak.
08.02.2020 13:54 | Son Güncelleme: 08.02.2020 13:54
Çatalca, Silivri, Tuzla, Zeytinburnu, 5. Levent ve Başakşehir'de bulunan 83 ile 166 metrekare arasında değişen büyüklüklerdeki evler, 185 bin liradan başlayan fiyatlarla 17 Şubat'tan itibaren satışa çıkarılacak.
Kaynak: Dunya.com