KİPTAŞ, riskli raporlu mülk sahipleri için 272 konutu satışa sunacak

08.02.2020 13:54 | Son Güncelleme: 08.02.2020 13:54

Çatalca, Silivri, Tuzla, Zeytinburnu, 5. Levent ve Başakşehir'de bulunan 83 ile 166 metrekare arasında değişen büyüklüklerdeki evler, 185 bin liradan başlayan fiyatlarla 17 Şubat'tan itibaren satışa çıkarılacak.