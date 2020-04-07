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Kipaş, Ekonomi

KİPAŞ'tan Milli Dayanışma Kampanyasına destek

Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hanefi Öksüz, korona virüs (Kovid-19) salgını kapsamında 'Biz bize yeteriz' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına 1.5 Milyon TL destekte bulunduklarını açıkladı.

07.04.2020 17:28 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:28
KİPAŞ'tan Milli Dayanışma Kampanyasına destek

Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hanefi Öksüz, korona virüs (Kovid-19) salgını kapsamında 'Biz bize yeteriz' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına 1.5 Milyon TL destekte bulunduklarını açıkladı.

Öksüz, yaptığı açıklamada, Kipaş Grubu olarak 1.5 milyon, Kipaş Grubu iştiraki olan Akedaş olarak da 1 milyon lira destekte bulunduklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu kampanyaya biz Kahramanmaraşlı sanayiciler olarak elimizden geldiği kadar destek vermeye çalışıyoruz. Diğer sanayici arkadaşlarımızda kampanyaya katılıma devam ediyor. Esas biz sanayiciler olarak, Cumhurbaşkanımızın çok önemli bulduğumuz ve desteklediğimiz istihdamla ilgili görüş ve hedeflerine titizlikle riayet etmeye çalışıyoruz. Malum, kriz ekonomiyi de etkiledi. Sadece sağlıkla kalmıyor, zincirin halkaları da var. İstihdamı asla düşürmeyi düşünmüyoruz. Çalışanlarımızı işten çıkarmayı düşünmüyoruz. Tabi ki şunun bilincindeyiz; Ramazan paketi, yardım paketi, bunlar güzel şeyler olabilir ama esas olan şey çalışanlarımızın, vatandaşlarımızın her ay evine maaşının girmesi lazım" dedi.

Öksüz, açıklamasında şunları kaydetti:

"Biz çalışanlarımıza gelecek seneki izinlerini bile kullandırmaya başladık. Çünkü sipariş alamıyoruz, şu anda mevcut bağlantıları Avrupa çekmiyor. Artık ekonomi birbirine bağlı, biz sanayiciler olarak dünyaya bağlı çalışıyoruz. İster istemez etkileniyoruz bundan. Devletimiz de bunu yapıyor, titizlik gösteriyor. Onu da memnuniyetle karşılıyoruz. Yani ihracatımızın, ithalatımızın, sanayi tesislerimizin durmaması için yoğun bir şekilde devletimizin desteği var. Hem virüsle mücadele ediyoruz, hem de ekonomiyi ayakta tutmaya çalışıyoruz. Burada biz sanayicilere aktif oyuncu olarak büyük bir görev düşüyor. Bu yardımlar, kampanyalar olsun ama benim çok çok önem verdiğim şey. İstihdamın düşürülmemesi gerek. İnsanlar işine de devam etmeli, bu sanayi tesislerinin temposunu düşürsek bile, kriz sonrasına, gaza basacak şekilde bir otomobil gibi her şeyi ile hazır durumda olmalıyız. Bunları çok önemsiyorum ve inşallah ülkemiz de, dünyamız da bu beladan bir an önce kurtulur. Çok moral bozacak bir şey yok ama her türlü ihtimali de göz önüne alarak hazırlık olmamız lazım. Kahramanmaraş sanayicileri olarak belirtelim; vatandaşlarımız özellikle istihdam konusunda hiçbir endişe taşımasınlar, işimize devam ediyoruz." - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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