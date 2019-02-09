Kinoa Üreticilerine İtalya Kapısını "Çiftçi Zeliha" Araladı

MUSTAFA YILMAZ - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde geçen yıl çektiği 10 bin lira krediyle 15 dönüm alanda kinoa eken çiftçi Zeliha Şöher'in ürünleri elinde kalınca devreye giren AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey'in girişimleriyle Şöher ile birlikte 15 üreticinin yaklaşık 100 ton "astronot yiyeceği" İstanbullu bir firmaya satıldı.

Sındırgı'nın kırsal mahallelerinden olan Gölcük'te çiftçilikle uğraşan 55 yaşındaki Zeliha Şöher, geçen yıl yüksek gelir getirdiği yönünde adını çok duyduğu kinoa bitkisini yetiştirmeye karar verdi.

Bankadan çektiği 10 bin lira krediyle tohum ve gübre alarak 15 dönüm arazisine kinoa eken Şöher, hasat ettiği yaklaşık 1 ton 700 kilogram ürünü satamadı.

Çiftçi Zeliha'nın ürününün elinde kaldığını öğrenen AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, girişimlere başladı. Mahalle muhtarı Resul Köksal ile görüşen Canbey, 15 çiftçinin de aynı mağduriyeti yaşadığını öğrenince kinoa alımı yapan firmalara ulaştı, bazı yöneticileri Gölcük'e getirdi.

Görüşmeler sonrası 100 ton ürün peşin para karşılığında satın alınırken, imzalanan sözleşme ile Zeliha Şöher sayesinde kinoa üreticilerine İtalya kapısı da aralanmış oldu.

"Yaşlı annemle ovada kaldım"

Tohumun kilosunu 150 liradan aldığı kinoa için ekiminden hasadına büyük çaba harcadığını dile getiren Şöher, "Özellikle hasadı çok zor oldu. Çalıştıracak kimseyi bulamadım, ürünü tarladan kaldırmak için 10 gün yaşlı annemle ovada kaldım. Hasattan sonra ürünümüz satılmadı, elimizde kaldı. Allah razı olsun milletvekilimizden, onun sayesinde dün satıldı ürünümüz. Benden sonra eken yaklaşık 15 kişinin de ürünleri satıldı. Bundan sonra İtalya'ya gidecek ürünlerimiz." diye konuştu.

Muhtar Resul Köksal da Gölcük Ovası'nda hayvancılık ve tarımın yaygın olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Salçalık domates, biber ve kornişon ekerler, bir de alternatif ürün olarak kinoayla tanıştık geçen sene. Çiftçiler para kazanmak için alternatif ürünler arıyor. Kinoa için zayıflamaya yaradığını, astronotların yiyeceği olduğunu söylediler. İyi gelir getiriyor diye 15 çiftçi ortalama 300 dönüm araziye ekti. Ekildi, biçildi, sulaması, harmanı yapıldı ama kimse bu ürünü almadı. Zeliha teyzemiz sayesinde duyuldu elde ürünün kaldığı. Milletvekilimiz Mustafa Canbey sağ olsun duyarlı bir kişi ve milletvekili olarak bunu görünce benimle iletişime geçti. 2 tır dolusu 100 ton kinoayı peşin parayla sattık. Şu anda herkes mutlu ve memnun. Herkes paralarını cebine koydu, sıkıntı kalmadı Allah'a şükür."

- İtalyan firmaya sözleşmeli üretim yapacaklar

Milletvekili Canbey ise Balıkesir'in bir tarım şehri olduğunu vurgulayarak, kentin "Türkiye'yi doyuran il" olarak bilindiğini söyledi.

Tarımın çok zahmetli bir sektör olduğunu anlatan Canbey, şunları kaydetti:

"Kinoa çok fazla bilinmiyor. Zeliha teyze para getireceğini umarak binbir zahmetle bu ürünü ekmiş, hasadını yapmış fakat satamayınca çok üzülmüş. Sonra öğrendik ki köyde birçok kişi bunu ekmiş, yine çevredeki 9 köyde de ekilmiş. Ciddi bir mağduriyet var, bunu nasıl çözebiliriz diye düşündük. Üç aylık süreçte İstanbul'dan alıcılar bulduk. Ürünlerin analizlerini yaptırdık, yurt dışından alıcılar bulundu. İstanbul'dan bir şirket gelip bu ürünleri köylülerimizden aldı. İlk başta bilinçsiz bir ekim olduğu için fiyat olarak çok fazla kazançları olmadı köylülerimizin. Sonuçta ürünleri alındı çok mutlular çiftçilerimiz. Nakit olarak da paralarını aldılar, bu konuda da bir mağduriyet söz konusu değil."

Canbey, önümüzdeki dönemde de kinoa bitkisini ekmeye devam edeceklerini ama bu kez İtalyan firmayla yapılan bağlantılar ve imzalanan sözleşme çerçevesinde hareket edileceğini bildirerek, "Sözleşme sonrasında kim ne kadar ürün ekecek, ne kadar para alacak hepsi hesaplanarak bilinçli bir şekilde ürünlerini satmış olacaklar. Sadece kinoa değil diğer tarım ürünleriyle ilgili de sözleşmeler yapılacak. Kinoanın adını duyup ekmişler, tohumu ne kadar, geliri ne kadar bunu bilmiyorlar o yüzden çok fazla kar edemediler. Bundan sonra bilinçli ekecekler bu ürünü, hem de para kazanacaklar. Biz de elimizden geldiği kadar onlara yardım etmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA