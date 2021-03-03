Kimya sektörü şubatta1,68 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği verilerine göre, geçen ay 1 milyar 683 milyon dolar değerinde kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildi. Sektör, şubatta en fazla satışı Belçika'ya yaptı.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden (İKMİB) yapılan açıklamaya göre, sektörün şubat ayı ihracatı 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 12,72 artarak 1 milyar 683 milyon dolar oldu. Belçika, şubat ayında en çok ihracat yapılan ülke olarak kayıtlara geçti. Belçika'ya yapılan kimya ihracatı geçen ay 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 52,67 artarak 88 milyon 96 bin dolar olarak gerçekleşti. Belçika'yı, Almanya, Irak, Hollanda, Yunanistan, İtalya, İspanya, İngiltere, İsrail ve ABD takip etti.

İHRACATTA EN YÜKSEK ARTIŞ YUNANİSTAN'A

Şubat ayında en çok ihracat yapılan 10 ülkeden 7'sine ihracat artışı oldu. Hollanda, İtalya ve ABD'ye yapılan ihracatta ise azalma yaşandı. İlk 10 ülke arasında en çok artış yüzde 148,69 ile Yunanistan'da kaydedilirken, ilk 20 ülke arasında en çok artış yüzde 419,27 ile Nijerya'da gerçekleşti.

Yılın ilk 2 ayında en çok kimya ihracatı yapılan ülkeler ise sırasıyla İtalya, Almanya, Irak, ABD, İspanya, Lübnan, Belçika, Hollanda, Yunanistan ve İngiltere olarak kayıtlara geçti.

EN ÇOK PLASTİKLER VE MAMULLERİ İHRAÇ EDİLDİ

Plastikler ve mamulleri, 619 milyon 587 bin dolarla geçen ay kimya ihracatında ilk sırada yer aldı. Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler 298 milyon 80 bin dolarla ikinci, anorganik kimyasallar 147 milyon 601 bin dolarla üçüncü oldu.

Şubat ayında alt sektörlerde en çok ihracat artışı yüzde 88,69 ile organik kimyasallarda, en fazla daralma ise yüzde 10,07 ile mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünlerinde gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol