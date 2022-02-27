Kimse kaleye vurmasını beklemiyordu! Gedson Fernandes'ten Galatasaray'a yılın golü

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Sarı-kırmızılılar, 8. dakikada Gedson Fernandes'ten yediği golle geriye düşerken, serbest vuruştan ağları bulan Portekizli yıldızın enfes şutu gündeme oturdu.

SÜPER LİG KARİYERİNDE İLK GOLÜNÜ ATTI

Kendi kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Gedson Fernandes, taç çizgisiyle ceza sahası çizgisinin ortasında, sol çaprazdan yaptığı vuruşta fileleri sarstı. Enfes bir şut çıkaran Portekizli yıldız, Süper Lig kariyerindeki ilk golünü attı.

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports