Kimse kaleye vurmasını beklemiyordu! Gedson Fernandes'ten Galatasaray'a yılın golü - Haberler

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Kimse kaleye vurmasını beklemiyordu! Gedson Fernandes'ten Galatasaray'a yılın golü

Haberler.com, Ali Gülhan - Spor
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Çaykur Rizespor'u Galatasaray karşısında öne geçiren golü atan Gedson Fernandes, Süper Lig kariyerinde ilk kez fileleri sarstı. Serbest vuruştan topu ağlara gönderen Portekizli yıldız, sezonun şimdiden en güzel gollerinden birine imza attı.

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Sarı-kırmızılılar, 8. dakikada Gedson Fernandes'ten yediği golle geriye düşerken, serbest vuruştan ağları bulan Portekizli yıldızın enfes şutu gündeme oturdu.

SÜPER LİG KARİYERİNDE İLK GOLÜNÜ ATTI

Kendi kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Gedson Fernandes, taç çizgisiyle ceza sahası çizgisinin ortasında, sol çaprazdan yaptığı vuruşta fileleri sarstı. Enfes bir şut çıkaran Portekizli yıldız, Süper Lig kariyerindeki ilk golünü attı.

Kimse kaleye vurmasını beklemiyordu! Gedson Fernandes'ten Galatasaray'a yılın golüGörüntü: Beinsports

Kimse kaleye vurmasını beklemiyordu! Gedson Fernandes'ten Galatasaray'a yılın golüGörüntü: Beinsports

Kimse kaleye vurmasını beklemiyordu! Gedson Fernandes'ten Galatasaray'a yılın golüGörüntü: Beinsports

Kimse kaleye vurmasını beklemiyordu! Gedson Fernandes'ten Galatasaray'a yılın golüGörüntü: Beinsports

Kimse kaleye vurmasını beklemiyordu! Gedson Fernandes'ten Galatasaray'a yılın golüGörüntü: Beinsports

Ali Gülhan
Haberler.com Haberler.com - Spor

Gedson Fernandes, Galatasaray, Spor, Haberler

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