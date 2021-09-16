Kimim var benim sözleri! 'Söyle senden başka kimim var benim' Fenerbahçe sözleri nelerdir?
Fenerbahçe taraftar marşı sözleri merak ediliyor. En merak edilen sözlerin başında Kimim var benim sözleri geliyor. Peki, 'Söyle senden başka kimim var benim' Fenerbahçe sözleri nelerdir? İşte detaylar...
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KİMİM VAR BENİM SÖZLERİ
Fenerbahçem Benim
Biricik Sevgilim
Söyle Senden Başka
Kimim Var Benim
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Seninle Ağlarım
Seninle Gülerim
Söyle Senden Başka
Kimim Var Benim
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