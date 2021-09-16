Kimim var benim sözleri! 'Söyle senden başka kimim var benim' Fenerbahçe sözleri nelerdir?

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KİMİM VAR BENİM SÖZLERİ

Fenerbahçem Benim

Biricik Sevgilim

Söyle Senden Başka

Kimim Var Benim

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Seninle Ağlarım

Seninle Gülerim

Söyle Senden Başka

Kimim Var Benim

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