Kim ne kadar zam alacak? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşları

10 milyona yakın SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri, ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor. TÜİK, 2020 Temmuz-Aralık enflasyonunu açıkladı ve zamlar da netleşti. Buna göre işçi ve Bağ-Kur ve tarım emeklileri temmuz ayında maaşlarını yüzde 8,36 zamlı alacaklar.

İşte zamlı maaşlar:

NOT: Tabloda 2020 Aralık maaşa yansıyan zam tutarı, temmuz ayındaki 5,75 zam oranı üzerinden hesaplanmıştır. Zam oranı hesaplamasında ek ödemeler de dahil edilmiştir.





Kaynak: Hürriyet