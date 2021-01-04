Kim ne kadar zam alacak? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kim ne kadar zam alacak? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşları

04.01.2021 10:40 | Son Güncelleme: 04.01.2021 10:52

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin alacakları zamlarda netleşti. Emekliler, ocak-haziran döneminde maaşlarını yüzde 8,36 zamlı alacak. İşte kuruşu kuruşuna emeklilerin alacağı zamlı maaşlar.

10 milyona yakın SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri, ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor. TÜİK, 2020 Temmuz-Aralık enflasyonunu açıkladı ve zamlar da netleşti. Buna göre işçi ve Bağ-Kur ve tarım emeklileri temmuz ayında maaşlarını yüzde 8,36 zamlı alacaklar.

İşte zamlı maaşlar:

Kim ne kadar zam alacak? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşları
Kim ne kadar zam alacak? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşları
Kim ne kadar zam alacak? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşları
Kim ne kadar zam alacak? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşları
Kim ne kadar zam alacak? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşları
Kim ne kadar zam alacak? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşları
Kim ne kadar zam alacak? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşları
Kim ne kadar zam alacak? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşları
Kim ne kadar zam alacak? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşları
Kim ne kadar zam alacak? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşları

NOT: Tabloda 2020 Aralık maaşa yansıyan zam tutarı, temmuz ayındaki 5,75 zam oranı üzerinden hesaplanmıştır. Zam oranı hesaplamasında ek ödemeler de dahil edilmiştir.


Kaynak: Hürriyet

Kim ne kadar zam alacak? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşları
Haber Yorumları (8)
SEN İSTEDİN BÖYLE OLMASINI: Emekliler, fazla konuşmayın verilen zam ma razı olun.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
EMO: emekliye ıyı bir zam yapmaları gerekiyor. Geçen emeklının bırısı 30 tllik gaz almaya çalışıyordu.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
İSMAİL: 30 yıl çalış ssk emeklisi ol 2400 tl al asgari ücret agp ile 3100 olsun devlette çalışıp her türlü haklarını alıp emekli oluncada 6 7 nin emekli maaşı alacak zam verilince de aradaki fark da açılıyor neresi sosyal adalet
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Fahrettin Koca Pınar Gültekin Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Demet Özdemir Eser Yenenler
Spor Ryan Babel Erol Bulut Metin Oktay Güven Yalçın Sergen Yalçın
Tüm Haberler Ocak Kasım Beşiktaş Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kim ne kadar zam alacak? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşları - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 11:32:13. #1.14#
title