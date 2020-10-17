Kim Milyoner Olmak İster 17 Ekim ? 250 Bin TL'lik Sorunu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 250 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (birazdan) Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 250 Bin TL'lik soru!