Koronavirüs salgını sonrası sarımsak turşusu yok satıyor
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Koronavirüs salgını sonrası sarımsak turşusu yok satıyor

Antalya'da 28 yıl önce hobi olarak başladığı turşuculuk mesleğinde 239 turşu çeşidine ulaşan Mustafa Hazar, koronavirüsle birlikte, doğal antibiyotik olan sarımsak turşusuna ilginin arttığını söyledi. Sarımsak turşusunun fiyatı, kavanozun büyüklüğüne göre 30 ile 120 TL arasında değişiyor.

08.09.2020 10:35 | Son Güncelleme: 08.09.2020 11:10

Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde 19 yıldır restoran işleten Mustafa Hazar, 28 yıl önce hobi olarak başladığı turşuculuk mesleğinde bugün 239 çeşit turşuya ulaştı. Türkiye'de yetişen tüm sebze ve meyvelerin turşusunu kurmayı amaçlayan Hazar, bazı balık türlerinin de turşusunu yapmayı başardı. Klasik olan biber, salatalık, domates, sarımsak, çam kozalağı, bıldırcın ve tavuk yumurtası, balık, yer elması, şeker pancarı ve fındıktan turşu yapan Hazar, bu turşuları restoranının girişinde ve içinde tarihi eser gibi sergilemeye başladı. Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) birlikte özellikle sarımsak turşusu ve turşu suyu büyük ilgi görmeye başladı. Fiyatı boyutuna göre değişen sarımsak turşusu 30 ile 120 TL arasında alıcı buluyor.

Koronavirüs salgını sonrası sarımsak turşusu yok satıyor

"HAMSİNİN DAHİ TURŞUSUNU YAPTIK"

28 yıldır turşu ile ilgilendiğini dile getiren Hazar, "20 yıldır profesyonel olarak yapıyorum. 239 çeşit turşuya ulaştık. Meyve, sebze ve balık çeşitlerinden turşularımız var. Ejder meyvesi, ahtapot, hamsinin dahi turşusunu yaptık" dedi.

Koronavirüs salgını sonrası sarımsak turşusu yok satıyor

"SARIMSAK TURŞUSUNA AĞIRLIK VERİYORUM"

Koronavirüs salgınıyla birlikte turşu suyu ve turşulara ilginin arttığını dile getiren Mustafa Hazar, "Bu hastalığın temelinde bağışıklık sisteminin zayıf olması yatıyor. Bağışıklığı güçlendiren en iyi probiyotiklerden biri de turşudur. Özellikle en güçlü probiyotik sarımsak ve onun turşusu rağbet görüyor. Çünkü vücudun direncini güçlendiriyor. Lahanaya da ilgi var. Koronavirüsten öncede ben doğal antibiyotik olduğu için sarımsak turşusuna ağırlık veriyordum. Bağışıklık sistemini düzenlediği için son dönemlerde sarımsak turşusu rağbet görüyor" diye konuştu.

Koronavirüs salgını sonrası sarımsak turşusu yok satıyor

"HOBİM AŞKA DÖNÜŞTÜ"

Hazar, ürettiği sirkenin de son dönemde ilgi görmeye başladığını belirtti. Aşk olarak başladığı turşuculuğu bırakamadığını ifade eden Hazar, "Hobim aşka dönüştü. Ondan sonra ticarete döktük" dedi.

Koronavirüs salgını sonrası sarımsak turşusu yok satıyor

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
ADA: Ben 157 çeşit saydım sanki
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