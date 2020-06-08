Kilis zeytinyağına altın madalya Kilis Zeytin Araştırma ve Geliştirme Derneği (KİZADER) Başkanı ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, Kilis zeytinyağının 'Berlin Global Olive Oil Awards-2020' yarışmasında altın madalyaya layık görüldüğü söyledi.

Kilis Zeytin Araştırma ve Geliştirme Derneği (KİZADER) Başkanı ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, Kilis zeytinyağının 'Berlin Global Olive Oil Awards-2020' yarışmasında altın madalyaya layık görüldüğü söyledi.

Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Engin başkanlığında yürütülen kazılarda bulunan 4 bin 500 yıllık zeytin çekirdekleri ile zeytinyağının anavatanı olduğu kanıtlanan Kilis'i seçen Anatolian Gold markası, Türk Zeytinyağında Kültürel miras serisinin ilk senesi için, Oylum Höyük'te Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu eşliğinde, asırlık Kilis yağlık zeytin ağaçlarından erken hasatla monokültür olarak topladığı zeytinleri soğuk sıkım olarak hazırladı. Özel zeytinyağı, Antik Kilis'in eski isimlerinden 'Illizi Gardens' ismiyle katıldığı 'Berlin Global Olive Oil Awards - 2020' yarışmasında Altın Madalya ile ödüllendirildi. Türkiye'den sadece iki zeytinyağının dereceye girdiği yarışmadaki tek altın madalya Kilis zeytinyağına geldi.

Hemen arkasından yine dünyaca ünlü 'San Remo Masters of Olive Oil - 2020 Uluslararası Zeytinyağı Yarışması'nda 'Üstün Kalite Ödülü'nün de sahibi oldu 'Yüksek Kalite Sızma Zeytinyağı - High-Quality Extra Virgin Olive Oils in MOOOIC-2020 Edition' kategorisinde dereceye giren 'Erken Hasat Soğuk Sıkım Kilis Yağlık Monokültür Zeytinyağı', 'Yoğun Meyvemsi Aroması - Intense Fruitness' ile ön plana çıkarak, yarışmaya katılan jüri üyeleri arasında büyük beğeni topladı. Avrupa'da ses getiren Kilis zeytinyağı, önümüzdeki yıllarda da uluslararası yarışmalara katılım sağlamak isteyen girişimcilerin ilgisini çekiyor.

Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, 2019 yılı Kasım ayı başında, Kilis il merkezinde bir zeytin bahçesindeki asırlık Kilis yağlık zeytin ağaçlarından erken hasat döneminde özenle toplanan zeytinlerin, modern tesislerde bilimin ışığında profesyonel ellerde ödüllü zeytinyağına dönüştüğünü belirtti.

"Zeytinyağı Kültürdür" sloganı ve zeytinin anavatanının Anadolu olduğunu tüm dünyaya "Anatolian Gold" markası ile tanıtmaya çalışan TURKOLİVE şirketinin sahibi Arzu Kutucu Özenen, elde ettikleri bu başarının Kilis'in şansı; değerli bilim insanları, etkin sivil toplum ve girişimciliğe değer veren bir yerel yönetimin varlığından kaynaklandığını belirtti. Kilis'e geldiklerinde; Oylum Höyük Kazı Çalışmaları ile uluslararası alanda ses getiren Prof. Dr. Atilla Engin'in keşfettiği zeytin çekirdeklerinin zeytinyağı kültürel mirasına dayalı bir zeytinyağı üretiminde büyük katkı sağladığını, KİZADER Başkanı ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu'nun zeytin hasat yerinin seçimi ve doğru hasat teknikleri konusunda kendilerine büyük katkılarının olduğunu belirtti.

Şekeroğlu, Kilis tarımına kıymetli katkıları olan, önceki dönem Kilis Tarım ve Orman Müdürü Songül Kadıoğlu'nun kendilerine destek verdiğini ve bu güzel şehirde bilim insanlarına, sivil toplum örgütlerine, Kilis'e ait değerleri uluslararası alanda ön plana çıkartacak girişimcilere değer veren kıymetli Kilis Belediye Başkanı Av. Mehmet Abdi Bulut'un kendilerine cesaret ve umut verdiğini söyledi. Prof. Dr. Şekeroğlu, Kilis zeytinyağının önümüzdeki süreçte dünya mutfaklarının vazgeçilmezi olacağını ve zengin biyoaktif madde içeriği ile de sağlık ve kozmetik sektörlerince talep edileceğini sözlerine ekledi. - KİLİS

Kaynak: İHA