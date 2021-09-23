Kilis'te yapılacak TOKİ konutlarının sayısı bin 335'e yükseltildi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kilis'te yapılacak TOKİ konutlarının sayısı bin 335'e yükseltildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Kilis'te yapılacak TOKİ konutlarının sayısı bin 335'e yükseltildi

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, TOKİ tarafından Tahtalı'da yapılacak olan 170 konut ve Deveciler'de yapımı planlanan 515 konut projelerine ilaveten 180 bin metrekare alan üzerine yaklaşık 650 adet konutun yapılacağı proje eklendiğini söyledi.

KİLİS (İHA) - Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, TOKİ tarafından Tahtalı'da yapılacak olan 170 Konut ve Deveciler'de yapımı planlanan 515 konut projelerine ilaveten 180 bin metrekare alan üzerine yaklaşık 650 adet konutun yapılacağı proje eklendiğini söyledi.

Belediye Başkanı Servet Ramazan, Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu ile birlikte TOKİ Başkan Yardımcısı Dursun Baştürk'e yaptıkları ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşerilerim, Bugün TOKİ Başkan Yardımcısı .Dursun Baştürk ile, yapımına başlanan, Tahtalı 170 konut, Deveciler 515 konut projelerine ilaveten üçüncü etapta 180 bin metrekare alan üzerine yaklaşık 650 adet TOKİ Konutlarının yapılması ile ilgili görüşmeler gerçekleştirdik. İnşallah memleketimiz için yakında yeni müjdelerimiz olacak" dedi. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Muş Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Burak Yamantürk Gökhan Çıra İrem Derici Oğuzhan Koç
Spor Cristiano Mesut Özil Nihat Özdemir Sergen Yalçın Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Rüya Tabirleri Sultan Selim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kilis'te yapılacak TOKİ konutlarının sayısı bin 335'e yükseltildi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 16:07:10. #1.12#