Kilis'te salça ile toz biber zamanı
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Kilis'te salça ile toz biber zamanı

23.09.2020 14:25 | Son Güncelleme: 23.09.2020 14:28
Kilis'te salça ile toz biber zamanı

Kilis'te, vatandaşlar biber salçası ile toz biberlerini kendileri üretiyor.

Kilis'te, vatandaşlar biber salçası ile toz biberlerini kendileri üretiyor.

Türkiye'de biber üretimi açısından 2'nci sırada bulunan Kilis'te, vatandaşlar tarladan veya sebze halinden aldıkları acı ve tatlı biberleri, salçaya ve toz bibere dönüştürüyor. Vatandaşlar aldıkları biberleri kesip kuruttuktan sonra toz biber haline getirmek için biber üretimi yapan yerlere getiriyor. Buruda biberler işlemlerden geçirildikten sonra toz biber haline getiriliyor. Vatandaşların bir kısmı toz biber ile birlikte salça da yapıyor. Biberlerini makinelerden geçirdikten sonra biber salçası haline getirerek, güneşte biberin suyu çekildikten sonra bidonlara doldurarak, kış ve yaz aylarında tüketiyor. Kilis'te yaşayan vatandaşların büyük bölümü hazır satılan salçalar yerine kendileri salça ve toz biberlerini yapması nedeniyle biber işletmelerinde yoğunluk yaşanıyor.

Biber işletmecisi Mahmut Kiremitçi, Kilis halkının biber salçası ile toz biberini kendisi yaptığını ifade ederek, "Sebze halinden aldıkları biberleri evlerinde salçaya ve toz biber haline getirir. Sebze halinden aldığı biberleri temizledikten sonra saça haline getirmek için bize getiriyor. Biz de makinede çekerek salça haline getiriyoruz. Biberi kuruttuktan sonra bize getirerek, toz makinede işlemlerden geçtikten sonra toz biber haline getir. Kilisli vatandaşlar dışarıdan hazır toz biber veya salça almaz. 50 yılı aşkın bir süreden dedem, babam ve biz biber işiyle uğraşıyoruz" dedi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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