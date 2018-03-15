Kilis'te Kredi Ödemelerine Erteleme Desteği

Denizbank, Zeytin Dalı Harekatına destek kapsamında Kilis'teki müşterilerinin tamamının borcuna bir yıl erteleme kolaylığı sağladığını duyurdu.

Bakanlar Kurulunun vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarının Kilis genelinde 1 yıl ertelenmesinin ardından harekete geçen özel bankalar da zor günlerinde ilçe halkına destek oluyor.

Kilis Ticaret ve Esnaf Odasında (KİTSO) Başkanı Mehmet Erdal Öndeş, Kilis Esnaf Esnaf Odaları Başkanı Ömer Sevengül ve Denizbank Çukurova Bölge Müdürü Engin Eskiduman, KİTSO'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Öndeş, burada yaptığı konuşmada, Kilis'te Suriye'deki iç savaşın başladığı 2011 yılından beri çeşitli sıkıntılara göğüs gerildiğini söyledi.

Özellikle son iki yılda terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalan Kilis'in zor günler geçirdiğini belirten Öndeş, "Denizbank, Kilis için özel bir karar aldı ve kredilerini bir yıl erteleme imkanı sundu. Ümit ediyorum diğer bankalar da benzer kararlar alarak Kilis'i bu zor gününde yalnız bırakmaz. Kilis'te inşaat sektörünü canlandırmak ve ihtiyaç sahiplerini gayrimenkul almaya teşvik etmek için belirli bir süre ile kısıtlı olmak üzere Kilis'e düşük faizli konut kredisi verilmesini de temenni ediyoruz." diye konuştu.

Diğer bankalardan da destek bekleniyor

Ömer Sevengül de desteklerinden dolayı banka yetkililerine teşekkür etti.

Kilis halkına verilecek desteğin büyük önem taşıdığını vurgulayan Sevengül, "Diğer bankalarımızda böyle bir erteleme kolaylığı sağlarsa çok memnun oluruz. Kilis'in durumu meydandadır, inşaat sektöründe sıkıntılar var. Kilis'in ayağa kalkması lazım." dedi.

Eskiduman ise Kilis halkının zor gününde yanında olmak istediklerini söyledi.

Kuruluş olarak ildeki bütün müşterilerinin kredi borçlarını bir yıl süreyle ötelediklerini duyuran Eskiduman, "Sektörümüzdeki diğer kuruluşlara da bu uygulamayla öncü olacağımız kanaatindeyiz. Bu olumsuzlukları görmemezlikten gelmeyecek diğer finans kuruluşları da benzer pozitif ayrımcılık sağlayacaktır. Bizimle birlikte diğer kuruluşlarında bu sürece destek vermesini bekliyoruz. Kilis ekonomisine katkı amacıyla, biz bütün kredilerimizi bir yıl süreyle bu kentte öteleme kararı aldık. Bundan sonra da elimizden geldiğince bu ile katkı sağlamaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.