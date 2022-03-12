Kilis'te fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi yapıldı - Haberler

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Kilis'te fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Kilis'te fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi yapıldı

Kilis'te, yerel marketler ve zincir marketlerde fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi yapıldı.

KİLİS (İHA) - Kilis'te, yerel marketler ve zincir marketlerde fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi yapıldı.

Kilis Valisi Recep Soytürk, Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Ticaret İl Müdürü Mehmet Aydın Türk, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ercan Datlı ve Zabıta Ekipleriyle birlikte temel gıda ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı mücadeleye ilişkin olarak market ve alışveriş merkezlerinde denetim yaptılar. - KİLİS

Kilis'te fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi yapıldı

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Mehmet Nuri, Market, Tarım, Kilis, Ekonomi, Haberler

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