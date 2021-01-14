Kilis'te bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
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Kilis'te bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

14.01.2021 11:25 | Son Güncelleme: 14.01.2021 11:28
Kilis'te bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

Kilis'te bağ evlerinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kilis'te bağ evlerinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, son dönemde bağ evlerinde hırsızlıkların artması üzerine Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) özel çalışma başlattı.

Çalışmaların ardından ekipler, düzenledikleri operasyonda 4 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilere ait ev, iş yerleri ve depolarda yapılan aramada, 7 altın kaplama biblo, 1 klima, 2 hayvan figürü, 1 antika ayna, 2 matkap, 70 metre kablo, 10 kilogram bakır ve 1 motosiklet ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Bulunan malzemeler de sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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