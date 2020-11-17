Kilis'te, 5 kaçak göçmen yakalandı
17.11.2020 09:36 | Son Güncelleme: 17.11.2020 09:42
KİLİS'TE, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta, Suriye uyruklu 5 kaçak göçmen yakalandı.
KİLİS'TE, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta, Suriye uyruklu 5 kaçak göçmen yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye vatandaşı B.I.'nın kullandığı aracı, şüphe üzerine durdurdu. Araçta, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri saptanan 5 göçmen yakalandı.Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren Suriye uyruklu 5 kaçak, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, araç sürücüsü B.I. ise gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU