Kilis Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Üyeleri Çanakkale'de

Çanakkale'ye giden Kilis Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği üyeleri Çanakkale Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti.



Kilis Valiliği organizesinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Şehit yakınları ve gaziler Çanakkale'ye götürüldü. Şehit yakınları ve gaziler daha sonra Çanakkale Zaferinin gerçekleştiği yerlere gezdiler. 2014-2015 yılları arasında Kilis İl Jandarma ve Garnizon Komutanlığı görevini yürüten ve şu Çanakkale Jandarma Komutanı görevinde bulunan Albay Necmi İnce'nin de bulunduğu ziyarette, Kilisli şehit aileleri ve gaziler Çanakkale'de bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.



Ziyarette Kilis Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar, Dernek Başkan Yardımcısı Muhammet Lokman Bitken, Hüseyin Kılbaş, Ekrem Paltacı, Mehmet Gigil, Hanifi Dağdeviren de yer aldı



Şehit aileleri ve gaziler, bir süre sohbet ettikleri Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ile hatıra fotoğrafı çekildi. - KİLİS