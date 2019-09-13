Kılıçdaroğlu'nun kabulü

13.09.2019 18:58

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ostim Sanayi ve İşadamları Derneği Başkanı Süleyman Ekinci ile yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, Ostim Sanayi ve İşadamları Derneği Başkanı Süleyman Ekinci ile yönetim kurulu üyelerini parti genel merkezindeki makamında kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, görüşmeye Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın da katıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA