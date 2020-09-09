Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in Kovid-19 testi pozitif çıktı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Kovid-19 testinin pozitif olduğunu duyurdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Kovid-19 testinin pozitif olduğunu duyurdu.

Çelik, Twitter hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:

"Maalesef yaptırdığım Covid 19 testinin pozitif çıktığı şimdi bildirildi. Ben çok iyiyim ancak az da olsa benimle temas etmiş kişileri uyarmak istedim. Lütfen dikkat edin ve test yaptırmayı ihmal etmeyin."

Kaynak: AA