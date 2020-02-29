Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a tepki

29.02.2020 15:48 | Son Güncelleme: 29.02.2020 15:48

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın yaptığı konuşmanın kendisini derinden yaraladığını ifade ederek, "Bir ülke böyle yönetilemez. Cenazeler defnedilmeden bu nasıl bir konuşmadır? Daha cenazeler defnedilmeden, daha acılar, yaralar sarılmadan bu nasıl kahkahadır?" dedi.