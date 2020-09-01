Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Doğu Akdeniz ve Ege desteği: Türkiye'nin menfaatleri sonuna kadar savunulmalı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Doğu Akdeniz ve Ege'de Yunanistan ve destekçi ülkelerin neden olduğu gerileme ilişkin hükümete destek çıktı. Kılıçdaroğlu, bölgede Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin sonuna kadar savunulması gerektiğini söyledi.

CHP MYK, dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Yaklaşık 4 saat süren toplantıda Doğu Akdeniz ve Ege'deki gelişmeler değerlendirildi.

Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz de MYK'ya katılarak, özellikle Ege'de yaşanan gerginlikler üzerine bilgilendirmede bulundu. Enerji ve Altyapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın da Giresun'daki hidroelektrik santrallerine ilişkin sunum yaptı.

"TÜRKİYE'NİN HAK VE MENFAATLERİ SONUNA KADAR SAVUNULMALI"

Milliyet'te yer alan habere göre Kılıçdaroğlu, Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye'nin hak ve menfaatlerini sonuna kadar savunması gerektiğini vurguladı. Kılıçdaroğlu'nun ayrıca diyalog ve diplomasinin ön planda tutulmasının üzerinde durduğu da ifade edildi. Yunanistan askerinin Meis adasına çıkarılmasının uluslararası anlaşmalara aykırı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu'nun, "Sorunun barışçıl yollarla çözülmesini istiyoruz. Yakından takip ediyoruz" dediği aktarıldı.

MUHARREM İNCE'YE YORUM YOK

Toplantıda, bazı genel başkan yardımcılarının, Muharrem İnce'nin 4 Eylül'de Sivas'tan başlatacağı Memleket Hareketi'ne ilişkin değerlendirmeler yaptığı ancak Kılıçdaroğlu'nun bu konuda yorumda bulunmadığı öğrenildi. Toplantıda, partinin 97. kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'de düzenlenecek etkinlik programı da ele alındı. Hazırlıklara ilişkin sorumluluk, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi'ye verildi. Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün yapılacak yeni adli yıl açılış töreniyle ilgili yeni bir gelişme de paylaşıldı. Toplantıda, törene CHP adına davet edilen; Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve TBMM Başkanvekili Haydar Akar'dan Kovid-19 test sonuçlarının, AK Parti yönetimince istendiği bilgisi verildi. MYK üyelerinin, duruma tepki gösterdiği ve "saygısızlık" olarak nitelendirdiği belirtildi.

ÖZTRAK: AB OYUNA GELMEMELİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, uluslararası anlaşmaları çiğneyerek Meis adasına asker çıkaran Yunanistan'a tepki gösterdi. Öztrak "Avrupa Birliği, Yunanistan'ın oyunlarına gelmemelidir" çağrısı yaptı. Öztrak, Kovid-19 salgınına ilişkin "İşler daha fazla sarpa sarmadan gerekli her türlü önlemi almak zorundayız" dedi. 30 Ağustos ziyareti sırasında Anıtkabir'de toplanan bir grubun, Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine slogan atmasına tepki gösteren Öztrak, "İsim isim belirlenerek Anıtkabir'e alınanlar arasından, kendini bilmez bir grup, tezahürat yaptı. Atamızın kabrine, edep, adap bilmeyen bu holiganları kim dolduruyor?" dedi.