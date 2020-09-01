HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Doğu Akdeniz ve Ege desteği: Türkiye'nin menfaatleri sonuna kadar savunulmalı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Doğu Akdeniz ve Ege'de Yunanistan ve destekçi ülkelerin neden olduğu gerileme ilişkin hükümete destek çıktı. Kılıçdaroğlu, bölgede Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin sonuna kadar savunulması gerektiğini söyledi.

01.09.2020 13:31 | Son Güncelleme: 01.09.2020 13:46

CHP MYK, dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Yaklaşık 4 saat süren toplantıda Doğu Akdeniz ve Ege'deki gelişmeler değerlendirildi.

Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz de MYK'ya katılarak, özellikle Ege'de yaşanan gerginlikler üzerine bilgilendirmede bulundu. Enerji ve Altyapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın da Giresun'daki hidroelektrik santrallerine ilişkin sunum yaptı.

"TÜRKİYE'NİN HAK VE MENFAATLERİ SONUNA KADAR SAVUNULMALI"

Milliyet'te yer alan habere göre Kılıçdaroğlu, Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye'nin hak ve menfaatlerini sonuna kadar savunması gerektiğini vurguladı. Kılıçdaroğlu'nun ayrıca diyalog ve diplomasinin ön planda tutulmasının üzerinde durduğu da ifade edildi. Yunanistan askerinin Meis adasına çıkarılmasının uluslararası anlaşmalara aykırı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu'nun, "Sorunun barışçıl yollarla çözülmesini istiyoruz. Yakından takip ediyoruz" dediği aktarıldı.

MUHARREM İNCE'YE YORUM YOK

Toplantıda, bazı genel başkan yardımcılarının, Muharrem İnce'nin 4 Eylül'de Sivas'tan başlatacağı Memleket Hareketi'ne ilişkin değerlendirmeler yaptığı ancak Kılıçdaroğlu'nun bu konuda yorumda bulunmadığı öğrenildi. Toplantıda, partinin 97. kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'de düzenlenecek etkinlik programı da ele alındı. Hazırlıklara ilişkin sorumluluk, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi'ye verildi. Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün yapılacak yeni adli yıl açılış töreniyle ilgili yeni bir gelişme de paylaşıldı. Toplantıda, törene CHP adına davet edilen; Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve TBMM Başkanvekili Haydar Akar'dan Kovid-19 test sonuçlarının, AK Parti yönetimince istendiği bilgisi verildi. MYK üyelerinin, duruma tepki gösterdiği ve "saygısızlık" olarak nitelendirdiği belirtildi.

ÖZTRAK: AB OYUNA GELMEMELİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, uluslararası anlaşmaları çiğneyerek Meis adasına asker çıkaran Yunanistan'a tepki gösterdi. Öztrak "Avrupa Birliği, Yunanistan'ın oyunlarına gelmemelidir" çağrısı yaptı. Öztrak, Kovid-19 salgınına ilişkin "İşler daha fazla sarpa sarmadan gerekli her türlü önlemi almak zorundayız" dedi. 30 Ağustos ziyareti sırasında Anıtkabir'de toplanan bir grubun, Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine slogan atmasına tepki gösteren Öztrak, "İsim isim belirlenerek Anıtkabir'e alınanlar arasından, kendini bilmez bir grup, tezahürat yaptı. Atamızın kabrine, edep, adap bilmeyen bu holiganları kim dolduruyor?" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Doğu Akdeniz ve Ege desteği: Türkiye'nin menfaatleri sonuna kadar savunulmalı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Faik Öztrak Fatih Dönmez Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hülya Avşar Wilma Elles Deniz Akkaya Acun Ilıcalı
Spor Erol Bulut Caner Erkin Şenol Güneş Rıza Çalımbay Fernando Muslera
Daha Fazla Ateş İzmir Adana Eylül
Şu an buradasınız: Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Doğu Akdeniz ve Ege desteği: Türkiye'nin menfaatleri sonuna kadar savunulmalı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 13:45:33. #1.15#
title