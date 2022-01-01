Kılıçdaroğlu'ndan elektrik ve doğal gaza gelen yüksek zamlara tepki: Ümüklerini sıktın

Türkiye, 2022'ye doğal gaz ve elektriğe gelen yeni zamlarla girdi. Elektrik faturalarında kademeli tarife sistemine geçilirken fiyatlara yüzde 50 ile yüzde 125 arası zam yapıldı. Öte yandan doğalgaza ise konutlarda kullanılana yüzde 25, büyük sanayi ve ticari kuruluşlara sağlanana yüzde 50 ve elektrik üretim amaçlı kullanılana ise yüzde 15 zam yapıldı.

"EN UFAK TEBESSÜMÜ BİLE ÇOK GÖRÜYORSUN BU MİLLETE"

Gelen zamlara ilk tepki ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "En ufak bir tebessümü bile çok görüyorsun bu millete" diye Kılıçdaroğlu, "Devasa zamları bu gece getirdin elektriğe, doğalgaza. İnsanlar yılı kapatırken, sessizce ümüklerini sıktın" dedi.

"BU DA BENİM 2022 SÖZÜM OLSUN"

Devam eden açıklamalarında Kılıçdaroğlu, "Bu millete huzur olmadıkça, Saray'ında sana ve senin çürüttüğün kurumlara da huzur olmayacak. Bu da benim 2022 sözüm olsun!" ifadelerini kullandı.

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