Kılıçdaroğlu, Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle ilgili sessizliğini bozdu: Bizi sevindirir, memnun eder Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervi sonrası ne diyeceği merak edilen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sessizliğini bozdu. Keşfin kendilerini sevindirip, memnun ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Yeter ki elde edilecek kaynak millet için kullanılsın. Vatandaşın sorunları için kullanılsın" ifadelerini kullandı.

Türkiye Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz bularak, enerjide önemli bir başarıya imza attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye tarihinde bulunan en büyük doğal gaz rezervi keşfini geçtiğimiz cuma günü kamuoyuna duyurdu. Açıklama öncesi "müjde" diye tabir edilen keşif tüm Türkiye'nin gururlanmasına sebep olurken CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğe gömülmüştü.

KILIÇDAROĞLU SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Ne diyeceği merak edilen Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu. Milliyet'ten Şevket Yaman'ın haberine göre CHP Lideri, bulunan gazdan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu şu açıklamayı yaptı:

"Ülkemizde doğal gaz bulunması bizi sadece sevindirir, memnun eder. Yeter ki elde edilecek kaynak millet için kullanılsın. Vatandaşın sorunları için kullanılsın"