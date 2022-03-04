Rus oligarkları örnek gösteren Kılıçdaroğlu, "5'li çete" diye hitap ettiği holdingleri tehdit etti: İbret-i alem olacaksınız

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden "Sarayın oligarkları, uykularınız kaçıyor değil mi? Daha bunlar güzel günleriniz. Gözünüzün yaşına bakan namerttir!" notunu düştüğü bir video yayımladı. Kılıçdaroğlu, konuşmasında "Eyy 5'li çete, eyy yerel oligarklar, uykularınız kaçıyor değil mi? Daha bunlar güzel günleriniz. Gözünüzün yaşına bakan namerttir!" dedi. CHP lideri, elektrik faturasını ödememek konusundaki şahsi protestosuna devam edeceğini de söyledi.

Kılıçdaroğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili halkım merhaba. Biliyorum mutfaklarınız yangın yeri. Korkunç bir soygun var. Elektrik faturalarınızın mücadelesini verirken, getirdiler akaryakıt zamlarını. Artık belli ki gasp etmeye çalıştıkları iki lokma ekmeğiniz için dövüşeceğiz, kavga edeceğiz. Sizin nasibiniz uğruna. Etmek zorundayız. Saraylılar tatlı peşinde sizin ise tuzunuz yok.

"PROTESTOMA DEVAM EDECEĞİM"

Ama sevgili halkım sizde bizde biliyoruz ki millet galip çıkacak. Saray'daki şahsa seslendim: Elektrikte KDV'yi sıfırla. Tık yok, ses yok. O zaman ben de şahsi protestoma devam edeceğim. Gün aşırı yağdırdıkları akaryakıt zamları da ağır bir zulme dönüştü artık.

"KAVGAMIZI VERMEZSEK 5'Lİ ÇETE BİZİ SOYMAYA DEVAM EDECEK"

Anlatıyorlar ya... 'Dünyada şöyle oldu, yok dünyada böyle oldu' diye. Bunun asıl nedeni Türk Lirası'nın, yani milli paramızın değerinin pul edilmesidir. Gerisi hikaye... Sevgili halkım. Bir dilim kuru ekmek kavganızı birlikte vermezsek, 5'li çeteler bizi soymaya devam edecek. Hem bu kuru ekmek paranızla da yandaş medyayı, trollerini, teşkilatlarını finanse edecekler. Hatırlarsanız, 'İktidar olduğumuzda kuruş ödemem demiştim' o yapmak istedikleri o 'Talan İstanbul' kanalına. Finansal akbabaları da uyarmıştım. Çetelerini korumak için ne demişti şahsıma: 'Söke söke o paraları sizden alırlar' demişti.

"SİZ PUTİN'İN OLİGARKLARI İÇİN KURDUĞU SİSTEMİN KOPYALARISINIZ"

Ama buradan 5'li çeteye de bir lafım olsun. Eyy 5'li çete. Siz Putin'in oligarkları için kurduğu sistemin Türkiye'deki kopyalarısınız. Saraydaki şahıs Putin'den ne öğrendiyse, sizinle de onu uygulamak istiyor. Gittiniz İngiltere'den mahalleler satın aldınız. Villalar satın aldınız. Bankalar kurdunuz. Paralarınızı oralara taşıyorsunuz, taşımaya da devam ediyorsunuz. Oralarda paranızın güvende olacağını mı zannediyorsunuz? Bakın Putin'in oligarklarına ne oldu? Rusya'dan kaçırdıkları paraları söke söke alıyorlar. Bütün malvarlıklarına, parayı kaçırdıkları ülkeler el koydu. Batı, Rus oligarkların mal varlıklarını hedef alan özel birim kurdu. Teker teker avlıyorlar. Aslında kimin parası o? Rus halkının sevgili halkım, Rus halkının parası... Eyy yerel oligarklar, size mi yedirecekler zannediyorsunuz? Halkın parasını çaldınız, çaldığınız parayı da Batılı, 'nasıl yeriz' diye tetikte bekliyor. Sizi izliyor. Size de huzur yok. Size de uyku yok. İbret-i alem olacaksınız siz de... Sizi harambaşları sizi.. Ama benim asıl derdim, siz de değilsiniz aslında. Benim derdim kaçırdığınız bu halkın parasıdır. O parayı ait oldukları topraklara, yani bu güzel ülkemize geri kazandıracağız. Sizin gözünüzün yaşına bakan namerttir. Haydi iyi akşamlar."

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