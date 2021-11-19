Kılıçdaroğlu, gıda sektörünün paydaşlarıyla görüşecek: Kara kışı konuşacağız - Haberler Ekonomi
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Kılıçdaroğlu, gıda sektörünün paydaşlarıyla görüşecek: Kara kışı konuşacağız

Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - Haberler | Ekonomi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gıda fiyatlarındaki artışa işaret ederek, "Gıda sektörü paydaşlarını davet ettim, yarın kara kışı konuşacağız, birlikte ne yapabileceğimize bakacağız. Halkımız müsterih olsun. Gecenin en karanlık anı, şafağa en yakın andır. Yalnız değilsiniz" dedi.

Gıda fiyatlarına peş peşe zam gelmesinin ardından Chp lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gıda sektörü paydaşlarıyla görüşeceğini duyurdu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Kılıçdaroğlu, "Halkımızı kaderine terk etmiş bir Saray İktidarı var. Astronomik gıda fiyatları bir yana, pek çok üründe kota uygulanmaya başlandı; yeterli gıda yok. Gıda sektörü paydaşlarını davet ettim, yarın kara kışı konuşacağız, birlikte ne yapabileceğimize bakacağız. Halkımız müsterih olsun. Gecenin en karanlık anı, şafağa en yakın andır. Yalnız değilsiniz!" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, gıda sektörünün paydaşlarıyla görüşecek: Kara kışı konuşacağız

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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