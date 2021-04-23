Kılıç, TBBM'nin açılış yıldönümü ile 23 Nisan'ı kutladı
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Kılıç, TBBM'nin açılış yıldönümü ile 23 Nisan'ı kutladı

Kılıç, TBBM'nin açılış yıldönümü ile 23 Nisan'ı kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nin 101'inci açılış yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nin 101'inci açılış yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç mesajında korona virüs salgınından dolayı milli egemenliğimizin 101'inci yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı sokaklarda ve meydanlarda doyasıya coşkulu bir şekilde kutlayamamanın üzücü olduğunu dile getirdi.

Vatan topraklarımıza karşı girişilen işgal teşebbüsüne karşı hürriyet mücadelesinin gür sesi olan TBMM'nin açılışının 101'nci yılının heyecanını evlerimizde, balkonlarımızda her zamankinden daha yoğun duygularla yaşanılacağını mesajında aktaran Kılıç, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde birlik ve beraberliğinden ödün vermeden kanını ve canını ortaya koyarak bağımsızlık mücadelesi veren Aziz Milletimiz, istiklal mücadelemizin kıvılcımı olan 23 Nisan 1920'de, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasıyla büyük mücadeleler vererek istikbaline sahip çıkmış, kendi iradesini eline almıştır. 101. yılını kutlayacağımız milli birlik ve beraberliğimizin kenetlenmiş ifadesi olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türk milletinin gönlünde, bağımsızlığımızın sarsılmaz iradesidir. Bu bayram vesilesiyle dünya çocukları arasında sevgi, kardeşlik ve dostluk bağları güçlenerek tüm insanlığın huzur ve barış içerisinde yaşayabilecekleri bir dünyanın temelleri atılmıştır. Bugün, ulusun yönetme yetkisini kullanmaya başladığı gündür. Türk milletinin işgallere karşı birlikte hareket ederek imkanları zorlayıp dünyaya varlığını kanıtladığı gündür. Atatürk tarafından bugünün küçükleri, yarının büyüklerinin ulusal egemenliğin nasıl kazanıldığını ve neden kaybedilmemesi gerektiğini hiçbir zaman unutmamaları için yarınlarımızın teminatı çocuklarımıza bayram olarak adanmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz ile gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor ve çocuklarımızın ve milletimizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Hep birlikte sağlıklı günlere adım atmayı Cenab-ı Allah'ta niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kılıç, TBBM'nin açılış yıldönümü ile 23 Nisan'ı kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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