Kılıç: "Fındık bizim olmazsa olmazımız"
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Kılıç: "Fındık bizim olmazsa olmazımız"

Kılıç: 'Fındık bizim olmazsa olmazımız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

1 Eylül itibarıyla fındık alımına başlayan TMO'nun alım deposunu ziyaret eden Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Fındık ülkemiz, Karadeniz ve ilçemiz için çok değerli bir ürün. Fındık bizim olmazsa olmazımızdır" dedi.

1 Eylül itibarıyla fındık alımına başlayan TMO'nun alım deposunu ziyaret eden Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Fındık ülkemiz, Karadeniz ve ilçemiz için çok değerli bir ürün. Fındık bizim olmazsa olmazımızdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından hazırlıklarını tamamlayan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Terme'de sistem üzerinden randevusunu oluşturan üreticilerin fındıklarını 1 Eylül itibarıyla almaya başladı.

Terme Kaymakamı Kübra Baka Kılıç, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, AK Parti İlçe Başkanı Mümin Osman Ertan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kamuran Özden, TMO Samsun Şube Müdürü Derya Şahinler, Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Oy ile birlikte TMO'nun Söğütlü Mahallesi'nde bulunan Lisanslı Fındık Alım Deposunu ziyaret ederek, çiftçilerle bir araya geldi.

"Üreticinin yüzü gülüyor"

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Fındık ülkemiz, Karadeniz ve ilçemiz için çok değerli bir ürün. Ülkemizin ihracatta, üretimde lider olduğu en önemli ürünlerimizden biri. Fındık bizim olmazsa olmazımızdır. Bölgemizdeki vatandaşlarımızın yaşamına direkt etki eden bir mahsuldür. Ana geçim kaynağımız olan fındık bizleri bugünlere kadar getirdi ve bundan sonra da devam edecektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan fındığa sahip çıkarak, bu yılda üreticilerimizi yalnız bırakmadı. TMO şuan piyasanın neredeyse 2,5-3 lira üzerinde fındık alıyor. Bu yıl gerek Cumhurbaşkanımızın takdirleri, gerekse Tarım Bakanlığımız ve TMO'nun çalışmaları ile gerçekten çiftçimiz hem üründen hem de verilen fiyattan son derece memnun. Bu memnuniyet bizleri de memnun ediyor. Bugün burada görüyoruz ki üreticilerimizin TMO'ya ilgisi oldukça yüksek. Biz de ziyaret ederek, çiftçilerimiz adına bereketli ve bol kazançlı bir sezon diledik. TMO çalışanlarına da Şube Müdürümüz Derya Şahinler nezdinde kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.

Başkan Kılıç, ziyaret sonrası TMO çalışanlarına ve fındık getiren üreticilere tatlı ikramında bulundu. - SAMSUN

Kılıç: 'Fındık bizim olmazsa olmazımız'
Kılıç: 'Fındık bizim olmazsa olmazımız'
Kılıç: 'Fındık bizim olmazsa olmazımız'
Kılıç: 'Fındık bizim olmazsa olmazımız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kılıç: "Fındık bizim olmazsa olmazımız" - Haberler Ekonomi
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